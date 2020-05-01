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Aktüel

Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi

Sivas’ta korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan baba ve 5 yaşındaki oğlu alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:15:03 -
Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi

Sivas’ta korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan baba ve 5 yaşındaki oğlu alkışlar eşliğinde taburcu edildi.



Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM), yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan H.K. ve 5 yaşındaki oğlunun tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren baba ve oğlu doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, klip haline getirilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde tedavi gören en genç hastamız Ömer’de bugün taburcu edildi. Evinde gözlem altında tutulacak. Lütfen bana, çocuğuma bulaşmaz demeyin. Virüsün sizi, çocuğunuzu nerede ve nasıl yakalayacağı belli değil. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım"

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