Koronavirüsün merkezi ABD’yi görmezden geldiler!

ABD gazetesi New York Times, Türkiye’ye yönelik yine küstah habere imza atarak algı operasyonu yaptı. Koronavirüs salgınının dünyadaki merkezi haline gelen ve perişan bir duruma düşen ABD’nin durumuyla meşgul olmak yerine Türk hükümetini karalama kapmayası başlatan gazete, Türkiye’ni koronavirüs kaynakları ölümleri gizlediği safsatasını uydurdu.

Gazete, İstanbul’da 9 Mart-12 Nisan tarihlerinde ‘son iki yılın ortalamasına kıyasla 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandığını’ belirterek, bu durumun salgındaki ölü sayısının daha yüksek olduğu anlamına gelebileceğini öne sürdü.

‘İstanbul’daki ölü sayıları Türkiye’nin daha büyük bir korona virüsü felaketini gizlediğini ima ediyor’ başlıklı haberde, resmi ölü sayıları ile Bentley Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ekonomist Onur Altındağ’ın çıkardığı istatistikler kaynak olarak gösterildi.

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Haberdeki iddialar ne?

* İstanbul’da 9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında, son iki yılın ortalamasına göre beklenen sayıya kıyasla, 2 bin 100 kişi daha fazla öldü.

* Habere göre, 9 Mart-12 Nisan arasındaki beş haftalık dönemde yaşanan bu artış, son iki yıllık ortalamadan yüzde 30 oranında daha yüksek.

* NYT, nisan ayının ilk iki haftasında kayıtlara geçen ölümlerin ise ortalamadan yüzde 50 oranında daha yüksek olduğunu öne sürdü.

* Haberde, ‘Türkiye’de korona virüsünden ilk can kaybının açıklandığı 17 Mart tarihinden önce bile, İstanbul’daki ölüm oranlarının geçmiş yılların ortalamasından ciddi oranda daha yüksek olduğu’ öne sürüldü. Gazete bu durumun, ‘virüsün ülkeye birkaç hafta öncesinden geldiğinin bir göstergesi olduğu’ yorumu yaptı.

ABD’li uzman: Salgınla bağlantılı görünüyor

Haberde, “Bu ölümlerin tamamı illa ki doğrudan korona virüsüne atfedilemez ama sayılar, salgının başlangıcıyla eş zamanlı olarak ölümlerde çarpıcı bir sıçrama yaşandığına işaret ediyor; ki bu, araştırmacıların salgının yarattığı sisten kurtulup zararın tamamını gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmek için kullandığı bir ön göstergedir” ifadeleri kullanıldı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden demografi uzmanı Stephane Helleringer da gazeteye demecinde, ‘bu büyüklükteki artışların endişe verici olduğu ve açıkça salgınla bağlantılı göründüğü’ yorumu yaptı.

‘İstanbul’da beklenti dışı ölüm, açıklanan toplam ölümden fazla’

Haberde, NYT’nin vardığı bu istatistiksel sonucun, Bentley Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ekonomist Onur Altındağ’ın çalışmasıyla benzeştiği de belirtildi. Altındağ, Türkiye’deki 10 kentteki son ölüm oranlarını önceki dört yılın verileriyle kıyasladığı çalışmasında, İstanbul’un yanı sıra Sakarya’da da beklenenden daha yüksek ölüm oranları tespit etmişti. Ayrıca, Türkiye’de korona virüsünden ölenlerin toplam sayısının 1006 olarak verildiği 12 Nisan gününde, İstanbul’da bunun iki katından fazla sayıda beklenen dışı ölüm gerçekleştiğini belirlemişti.

Altındağ’ın çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vefat rakamlarına göre son dört yılda İstanbul’da kayıtlara geçen ölüm oranları arasındaki fark, grafiğe şöyle yansımıştı:

‘Ekonomik çöküş Erdoğan için felaket anlamına gelir’

New York Times’ın haberinde, AK Parti’nin korona virüsü krizini yönetme biçimi de hedef alındı. “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalardır ülkenin korona virüsüne karşı performansını dünyanın en başarılı örneklerinden biri olarak sunarken, salgına dair bilgi üzerinde de katı bir kontrol sağladı” denilen haberde, “Cumhurbaşkanlığı sarayı dikkatle örgütlenmiş bir propaganda kampanyası başlattı” ifadelerine yer vererek, Erdoğan’ı karalamak istedi.

İmamoğlu’nu ve Yavaş’ı cilaladılar

Gazetenin haberinde, son günlerde millete hizmet yerine şov peşinde koşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, salgın sırasında seçmenlere yardım etmek açısından ‘genellikle Erdoğan’ın önünde gittiği’ safsatası da yer aldı.