  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koronavirüsü yenen Aksaraylı esnaf yaşadıklarını anlattı
Aktüel

Koronavirüsü yenen Aksaraylı esnaf yaşadıklarını anlattı

Aksaray'da koronavirüsü yenen Ferit Gemici, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Ferit Gemici: - "Yoğun bakımda makineye bağlı 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti. Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum" - "İnsanlar maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Yoğun bakım durumu gerçekten çok zor. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:01:34 -
Koronavirüsü yenen Aksaraylı esnaf yaşadıklarını anlattı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen esnaf Ferit Gemici, tedavisinin tamamlanmasının ardından normal hayatına döndü.

Oto Sanayiciler Sitesi'nde egzoz dükkanı bulunan Ferit Gemici, yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada durumunu paylaşarak arkadaşlarını uyardı.

Genel klinik semptomları çok ağır seyretmediğinden karantina sürecini evde geçiren Gemici, durumunun ağırlaşması üzerine gittiği Aksaray Eğitim ve Araştıra Hastanesi'nde yoğun bakımda 5 gün kaldı.

19 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Gemici, iş yerini yeniden açarak normal hayatına döndü.

Gemici, gazetecilere, sürecin ilk başta normal kuru öksürükle başladığını, ardından şüphe üzerine hastaneye gittiğini söyledi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina uygulamasına geçtiğini belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Eklem ve baş ağrısı, ishal ile nefes darlığı başlayınca hastaneye gittim. Yoğun bakımda makineye bağlı 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti. Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler kendi canlarına hiçe sayarak bizlere bakıyorlar. Bu süreçte 5 kilogram kaybettim. Yemek yiyemiyorsun, için almıyor. Hiçbir şey canın istemiyor. Sürekli su içtim. Yoğurt, sarımsak, limon ve portakal suyu içtim.

Süreç gerçekten çok zor, insanlarımız kendilerine çok dikkat etsin. İnsanlar maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Yoğun bakım durumu gerçekten çok zor. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. İnsanlar bas bas bağırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Her yerinde makine takılı, nefes alamıyorsun. Ters çeviriyorlar insanları yatağa. O yüzden insanların dikkat etmesini istiyorum."

Gemici, tedavi sürecinde doktorların ve hemşirelerin çok iyi davrandığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı