Koronavirüse karşı "akıllı dezenfektan sisleme sistemi" geliştirdi

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan Yasemin Küçük, kapalı ortamlarda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapacak "akıllı dezenfektan sisleme sistemi" geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada yayılmaya başlamasının ardından, toplum sağlığını korumak için farklı alanlarda yürütülen çalışmalardan birine de Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan Yasemin Küçük imza attı.

Daha önce acil çıkış kapılarının yangın anında otomatik açılmasını sağlayan bir sistem geliştiren ve bu sistem bugün kamu kurumlarından AVM'lere Türkiye'nin her yerinde kullanılan Küçük, yeni projesinde koronavirüsü hedef aldı.

Kapalı alanların tavanlarına kurulan, belirlenen sürelerde ve belirlenen miktarda virüsleri yüzde 99 oranında öldürdüğü ancak insan sağlığına zararının olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış hipokloröz asit verilmesini sağlayan cihaz geliştiren Küçük, tasarımına "akıllı dezenfektan sisleme sistemi" adını verdi.

- "4,5 saniyede virüslerin yüzde 99'unu öldürüyor"

Geliştirdiği sistem için yaptığı patent başvurusu kabul edilen Yasemin Küçük, cihazın çalışma tekniğini AA muhabiriyle paylaştı.

Yasemin Küçük, koronavirüs salgınının Türkiye'de varlığını gösterdiği andan itibaren bu alanda ne yapılabileceği üzerine fikirler geliştirdiğini, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı'nın da destekleriyle Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirdiği proje üzerinde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Yüksel Aslan, Elektrik Elektronik Müdür Yardımcısı Hamit Cansız, aynı bölümde Öğretmen Sercan Dörtkardeşler, Kimya Bölümü Öğretmeni Erkan Uzun ve Makine Mühendisi Koray Tokgöz ile çalışarak sistemi geliştirmeyi başardıklarını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Akıllı dezenfektan sisleme sistemi akıllı bir sistem. Bu sistemde ortamın debisini hesaplıyoruz. Fizibilite raporu çıkarıyoruz. Kaç metrekareye, ne kadar süre, ne kadar dezenfektan vermeliyiz bunu hesaplıyoruz. Bu bilgileri akıllı sisteme giriş yapıyoruz. Böylece ya hareketle ya da manyetik sistemle hızla çalışmaya başlıyor. Ortamlarda nefes alıp verdikçe hava yukarı doğru yükselir. Biz de sistemimizi tavana kuruyoruz. Böylece yukarı yükselen, içinde virüslerin de olduğu nefes dezenfektanla yok oluyor ve yer iniyor. Hipokloröz asidin öldürücülüğü yüksek. 4,5 saniyede yüzde 99 virüsleri öldürüyor. Bütün testleri yapıldı kimya laboratuvarında. Bu sistemin bir de ayaklısını yaptık, içeride rahatça dolaşabiliyor. Ortama bırakıyorsunuz, ortamın debisine göre bir süre çalıştırıyorsunuz sonra kendisi otomatik duruyor. Bu sistemi her yere yapmak istiyoruz. Kamu kurumlarının girişine yapabiliriz, Meclis'e yapabiliriz, sınıflara yapabiliriz."

Yasemin Küçük, yaklaşık bir saatte kurulumu tamamlanan sisteme şimdiden talepler olduğunu, yeni yapılan Kaymakamlık binası ve Gaziosmanpaşa Belediyesine kurulması için görüşmelerin gerçekleştiğini kaydetti. Sistemde kullanılan hipokloröz asidi de okulda öğrencilerle ürettiklerini anlatan Küçük, şimdi bu asidin yüzeylerdeki kalıcılığını artırmak için gümüşle güçlendirmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

- "Günde 8 ton üretim yapılıyor"

Projede Yasemin Küçük ile çalışan Kimya Bölümü Öğretmeni Erkan Uzun da salgın döneminde öğrencilerle dezenfektan üretimine başladıklarını anlattı. Okulların ihtiyacı olan sıvı sabun ve el dezenfektanlarını liselerinde ürettiklerini belirten Uzun, "Günlük 8 ton kadar üretim yapabiliyoruz. 2 öğretmen ve 6 öğrenci ile çalışıyoruz." dedi.

Sadece okullar değil, özel sektörden de talep aldıklarının altını çizen Uzun, geçen haziran ayında yapılan sınavlarda okullarında üretilen dezenfektanların kullanıldığını anlattı. Uzun, hipokloröz asidin kalıcılığını artırmak için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.