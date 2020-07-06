  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs güncel tablo 6 Temmuz

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün vefat haberleri geliyor. Salgının başından bu yana aldığı tedbirlerin yanı sıra sağlık sistemi sayesinde dikkat çeken Türkiye’de vatandaşlar güncel verileri yakından takip ediyor. Milyonlarca kişi “Bugün kaç koronavirüs vakası var?” , “Bugün koronavirüsten kaç kişi vefat etti?” , “Koronavirüs son durum” , “6 Temmuz koronavirüs güncel tablo” , “Koronavirüs il il vaka sayısı” konularını inceliyor. İşte, koronavirüs güncel tablo.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:37:00 -
Koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs güncel tablo 6 Temmuz

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Bu sebeple ülkemizde de günlük vaka sayısı yakında takip ediliyor. İşte, detaylar.

Koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs güncel tablo 6 Temmuz

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

"Dikkatli olmalıyız"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"

Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?

Korona Virüs

Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?

En çok hangi şehirde koronavirüs vakası var? | Koronavirüs artış yaşanan şehir
En çok hangi şehirde koronavirüs vakası var? | Koronavirüs artış yaşanan şehir

Korona Virüs

En çok hangi şehirde koronavirüs vakası var? | Koronavirüs artış yaşanan şehir

Polis maske takmayanlara ceza kesebilir mi?
Polis maske takmayanlara ceza kesebilir mi?

Korona Virüs

Polis maske takmayanlara ceza kesebilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı