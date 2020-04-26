  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüs vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan vaka sayısı 2 milyon 920 bini geçti.

2020-04-26 10:23:00 -
Koronavirüs vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 920 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 921 bin 439'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 960 bin 899 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 ile İtalya, 161 bin 488 ile Fransa, 156 bin 513 ile Almanya ve 148 bin 377 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 827 vaka kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı