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Sağlık Koronavirüs test sonucu sorgulama e-Nabız
Sağlık

Koronavirüs test sonucu sorgulama e-Nabız

Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Koronavirüs testi yaptıran kişiler test sonuçlarını hemen öğrenememektedirler. Yaklaşık 24 saati bulan koronavirüs test sonuçlarını evinizden online bir şekilde e-Nabız sistemi ile öğrenmeniz mümkün. Peki, e-Nabız ile koronavirüs test sonucu nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:44:00 -
Koronavirüs test sonucu sorgulama e-Nabız

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirilmişti. İşte e-Nabız üzerinden koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı...

Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Test sonuçlarınız için ilk olarak e-Nabız (enabiz.gov.tr) sayfasına giriş yapınız. Sisteme girdikten sonra sol ekranda yer alan "Tahlillerim" kategorisine tıklayınız.

E Nabız ile koronavirüs test sonucu sorgulama! Corona virüs test sonuçları nasıl öğrenilir?

Açılan yeni sayfada "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklayınız.

Daha sonra T.C kimlik numarası, cep telefonu numarası, barkot no gibi kişisel bilgilerinizi doldurunuz.

E-NABIZ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E-nabız'a nasıl giriş yapılır?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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