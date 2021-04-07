Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor! Son sayı açıklandı

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 511 bine, Brezilya'da 13 milyon 23 bine, Hindistan'da 12 milyon 799 bine ve Fransa'da 4 milyon 833 bine ulaştı. Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü ve son 24 saatte 96 bin 982 yeni vaka tespit edildi.

AB'nin aşı hedefi

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu şirketi Air France'a 4 milyar euro finansman sağlamasına onay verdi.

AB, haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan COVID-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor.

İngiliz seyahat sektörü, geniş çaplı COVID-19 aşılamalarıyla vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla, İngiliz hükümetinden uluslararası uçuşlara 17 Mayıs'tan itibaren izin verilmesini bekliyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul doktorları, personel eksikliği, salgın nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir kez daha gösteri yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan COVID-19 aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

Belçika'da hızlı testler eczanelerde

Belçika'da COVID-19'a yakalandığından şüphe edenlerin kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler, eczanelerde satışa sunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, COVID-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, salgında AB'de aşılamanın başarıya ulaşacağı beklentisiyle 32 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon dozluk COVID-19 aşısı için anlaştı.

Sırbistan ve Kazakistan cumhurbaşkanları COVID-19 aşısı yaptırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bazı ülkelerin ihtiyacından birkaç kat daha fazla COVID-19 aşısı temin ettiğini belirterek, aşıların "eşitsiz ve adaletsiz" dağıtımından derin endişe duyduklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, COVID-19'a karşı Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da hükümetin COVID-19 salgınıyla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e de COVID-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının uygulandığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), COVID-19 önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.

BAE'den Gana'ya 3,4 milyon aşı hibesi

Suudi Arabistan, Ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram'da, sadece aşılanan veya COVID-19 geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceğini ve namaz kılabileceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gana'ya Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısından 3,4 milyon doz hibe etti.

Kuzey Kore, sporcularını salgından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek haftaki ABD ziyareti öncesi COVID-19 aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bangladeş'te COVID-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, polisin ateş açmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelandalı yetkililer, COVID-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, askıya alınan Avustralya ile seyahat anlaşmasının 19 Nisan'da yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

"AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı var"

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, yapılan klinik incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından Malezya'nın AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri ise AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma (trombozis) vakaları arasında bir bağ bulunduğunu söyledi.

Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, COVID-19'a karşı mücadelede "Uzmanlar Komitesi" oluşturacağını açıkladı.

Brezilya'da rekor can kaybı

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Tunus'ta son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti

Tunus Sağlık Bakanlığı, 1866 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 263 bin 43'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 39'a yükseldi, 220 bin 645 kişi ise iyileşti.