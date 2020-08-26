  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Koronavirüs bir tek bu sektöre fren yaptıramadı
Ekonomi

Koronavirüs bir tek bu sektöre fren yaptıramadı

Çin'den yayılarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatına fren yaptıramadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:18:00 -
Koronavirüs bir tek bu sektöre fren yaptıramadı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatına fren yaptıramadı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, önemli ifadeler kullandı.

Koronavirüs döneminde gıda üretiminin öneminin ortaya çıktığını söyleyen Uçak, bu durumun Türkiye gibi tarım ürünlerini üreten ülkelerin ihracatına olumlu yansıdığını ifade etti.

Hayrettin Uçak, ihracat rakamlarını şu ifadelerle paylaştı:

"2020 yılının ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 1,1 milyar dolarlık taze meyve sebze ihraç ettiğimizi görüyoruz.

Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 8’lik artışla 722 milyon dolardan, 778 milyon dolara çıktı."

Taze meyve sebze ihracatında Ege Bölgesi'nin öne çıktığını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, "Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarımız, 2019 yılının ilk yarısında 94 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirmişken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 45’lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı." dedi.

Hayrettin Uçak, söz konusu dönemde ön plana çıkan ürünlerin ise; kiraz, şeftali, çilek, domates olduğunu açıkladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihraç pazarında ise; Rusya, Almanya ve Irak gibi ülkelerin lider konumda bulunduğunu belirtti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı