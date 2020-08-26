Koronavirüs bir tek bu sektöre fren yaptıramadı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatına fren yaptıramadı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, önemli ifadeler kullandı.

Koronavirüs döneminde gıda üretiminin öneminin ortaya çıktığını söyleyen Uçak, bu durumun Türkiye gibi tarım ürünlerini üreten ülkelerin ihracatına olumlu yansıdığını ifade etti.

Hayrettin Uçak, ihracat rakamlarını şu ifadelerle paylaştı:

"2020 yılının ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 1,1 milyar dolarlık taze meyve sebze ihraç ettiğimizi görüyoruz.

Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 8’lik artışla 722 milyon dolardan, 778 milyon dolara çıktı."

Taze meyve sebze ihracatında Ege Bölgesi'nin öne çıktığını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, "Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarımız, 2019 yılının ilk yarısında 94 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirmişken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 45’lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı." dedi.

Hayrettin Uçak, söz konusu dönemde ön plana çıkan ürünlerin ise; kiraz, şeftali, çilek, domates olduğunu açıkladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihraç pazarında ise; Rusya, Almanya ve Irak gibi ülkelerin lider konumda bulunduğunu belirtti.