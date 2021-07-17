Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlar için tavsiye kararı! Kısıtlama önerileri Kabine toplantısında görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayram tatili öncesinde vatandaşlara art arda aşılanma çağrısı yapmıştı. DHA'nın haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, aşısını yaptırmayanlara ilişkin bazı tavsiye kararları aldı.

Kısıtlamalar gündemde!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı olmayan vatandaşların AVM, tiyatro ve sinema salonları ile maç, konser, düğün ve kongre gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılan etkinliklere alınmamasını önerdi. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Karar 14 Temmuz'da alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde 14 Temmuz Çarşamba günü toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayramı tedbirlerini görüştü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusunun masaya yatırıldığı aktarıldı. Bilim Kurulu üyeleri, aşılama oranını artırmak için önerilerini sundu. Toplantının sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanı sıra kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek buluşması gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması tavsiye edildi. Aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

Bakan Koca uyarmıştı

14 Temmuz'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranı düşük olan illerde vaka sayılarının arttığını söylemişti.