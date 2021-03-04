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Gündem Koronavirüs aşısından iki güzel haber geldi
Gündem

Koronavirüs aşısından iki güzel haber geldi

Türkiye'de 10 milyona yakın kişi üzerinden kullanılan Coronavac aşısının faz 3 çalışmalarından müjdeli haberler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:21:00 -
Koronavirüs aşısından iki güzel haber geldi

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 24 merkezde yapılan Coronavac aşı çalışmasının faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre, Türkiye’de aşı etkinliği yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 oldu.

Hacettepe Üniversitesi’nin koordine ettiği ve 24 merkezde yapılan Coronavac aşı çalışmasının faz 3 sonuçları açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal çalışma sonucuna göre Türkiye’de aşı etkinliğinin yüzde 83.5 olduğunu açıkladı.

Ünal, 14 Eylül’de başlanan çalışmanın nihai sonucunun artık ellerinde olduğunu belirterek, “Aşının Türkiye’de etkinliği yüzde 83.5” dedi.

Ünal toplantıda şunları söyledi:

“Yapılan her üç aşıdan ikisi gerçek aşı uygulamasıydı. Çalışmaya önce sağlık çalışanları, daha sonra 18-59 yaş arası gönüllüler dahil edildi. Toplam 10 bin 216 kişiye en az bir doz gerçek aşı ya da plasebo (boş aşı) uygulaması yapıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648’i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568’i plasebo koluna dahil edildi.

Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapıldı. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57.8’i erkek, yüzde 42.2’si kadındı. Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış COVID-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83.5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince ölüme hiç rastlanmadı.”

9 kişi hastalığa yakalandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ise çalışma süresince 41 kişinin COVID-19’a yakalandığını belirterek, “Bu kişilerin 32’si plasebo grubunda, 9’u aşı grubundaydı. 6 kişi hastalık belirtisi gösterdi, ancak hastaneye yatış hiç yok. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 9.8), baş ağrısı (yüzde 7.6), kas ağrısı (yüzde 3.8), ateş (yüzde 2.5), titreme (yüzde 2.4) ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 1.6)” dedi.

Önemli bir gelişme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili olarak, Hürriyet’e, şunları söyledi: “Hastalığı önemli ölçüde engellemesi, daha önemlisi vakaların ağırlaşması ve hastaneye yatmasını tamamen engellemesi, gelecek günler için önemli bir müjdedir. Aşılanma oranı yüzde 60’lara ulaştığı zaman, ülkemizde vaka görülme sıklığında ve hastaneye yatma yüzdesinde çok önemli düşüşler olacaktır. Tüm bunlara rağmen aşı olan herkes maske ve mesafe kurallarına uymalı.”

Başarılı bir sonuç

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde aşı çalışması 10 binin üzerinde kişide yapıldı. Çok kişide aşı çalışması yapılması, yüzde 83.5 rakamının güvenilirliğini arttırıyor. Yüzde 83.5 oranı önemli ve ciddi bir orandır. COVID-19’un başlangıcında Dünya Sağlık Örgütü’nün, yüzde 50’nin üzerinde aşı etkinliğinin bu hastalık için olumlu olduğunu belirttiğini hatırlayalım. Yüzde 83.5 genel etkinlik oranı, başarılı kabul edilir.”

Hürriyet

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