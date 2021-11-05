Koronavirüs Almanya’da kontrolden çıktı

Almanya’da koronavirüs vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte virüse 33 bin 949 kişi yakalandı. 165 ölümle, toplam ölenlerin sayısı 96 bini geçti

Almanya’da şimdiye kadar bir günde koronaya yakalananların sayısı bu kadar yüksek olmamıştı. 18 Aralık 2020'de 33 bin 777 vaka ile en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı. Şimdi ise 34 bin vaka ile rekor kırıldı. Her gün ortalama 150 insanın öldüğü Almanya'da son 24 saatte 165 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölenlerin sayısı 96 bin 192'ye ulaştı.

Öte yandan yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da 2020 yılında gerçekleşen ölümlerin yüzde 4'ü, korona yüzünden gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl toplam 985 bin 572 insan yaşamını yitirirken, bunların 39 bin 758'i virüs nedeniyle öldü