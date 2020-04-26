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Dünya

Koronavirüs Afrika'da artıyor! Sayıda hızlı yükseliş

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de koronavirüs nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise bini aştı.

2020-04-26 17:51:00 - 2020-04-26 17:52:23
Koronavirüs Afrika'da artıyor! Sayıda hızlı yükseliş

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de koronavirüs vaka sayısı bini aştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de 9 kişide daha yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandı.

Böylece salgına yakalanan kişi sayısı 1008'e yükselirken, can kaybı ise 2 oldu. Hastalığa yakalanan 373 kişi de tedavinin ardından iyileşti.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıta genelinde vaka sayısı 29 bin 422'ye çıkarken, 1342 kişi de hayatını kaybetti

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