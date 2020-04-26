“Koronadan öldü” dendi, külleri eve yollandı… Gerçek ortaya çıkınca yakınları sevince boğuldu

Yüksek ateş ve solumun güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan, üç hafta sonra geçirdiği bilinç kaybının ardından "hayata gözlerini yuman" 74 yaşındaki Alba Maruri'nin yaşadığının anlaşılması yakınlarını sevince boğdu.

Ülkede salgının en yaygın olduğu Guayaquil kentinde meydana gelen olayın hasta karışıklığından kaynaklandığı anlaşıldı. Ölümünden bir hafta sonra Maruri'nin yeğeni Jaime Morla kimlik tespiti için hastaneye çağrıldı.

Cesede bakmaktan korktuğu için onay verdi

Morgda virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla bir buçuk metre mesafede duran Morla, arkası dönük olarak yatan cesedin yüzünü görmekten korktuğu için teyzesi olduğu tahmininde bulunarak yetkililere doğru kişi olduğunu söyledi. Bunun üzerine ceset cenaze evine gönderildi ve burada yakıldı. Daha sonra ailesinin evine Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Bilinç kaybından ayıldı, kim olduğunu açıkladı

Gerçek, bilinç kaybından ayılan Maruri'nin kim olduğunu açıklaması üzerine ortaya çıktı. Maruri'nin kız kardeşi neredeyse bir buçuk ay öldüğünü düşündükleri kardeşinin yaşadığını öğrendikten sonra sevince boğuldu.

Yakılan cesedin kim olduğu bilinmiyor

Euronews'in haberine göre, yakılan cesedin kime ait olduğu hala bilinmiyor. Maruri'nin ailesi ise krematoryumdaki masrafların geri ödenmesi için hastaneye dava

Ekvator, Güney Amerika kıtasında Brezilya'dan sonra Covid-19 dolayısıyla en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 570'in üzerinde. Hükümet kaynakları, bu rakamın üzerine en az bin kadar Covid-19 bağlantılı ölüm sayısının eklenmesi gerektiğini belirtiyor.