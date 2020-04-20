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Sağlık

Korona virüsünü yenip alkışlarla taburcu oldular

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs hastalığını yenen 11 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

2020-04-20 18:29:05 -
Korona virüsünü yenip alkışlarla taburcu oldular

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs hastalığını yenen 11 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.


Muş’ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan 11 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Korona virüsünü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Taburcu olan hasta yakınları da dışarıda ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.



“Bağışçı olmam istenirse olurum”


İstanbul’dan geldiğini ve 15 gündür Muş’ta tedavi gördüğünü ifade eden Celal Türeli, “15 gündür buradaydım, sağ olsunlar çok iyi baktılar. İstanbul’dan geldim. Farkına varmadım bu olay başıma geldi. Şu anda iyiyim çok şükür. Sağlık personelleri bize iyi baktılar. Kendimi toparlarsam bağışçı olurum” dedi.

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