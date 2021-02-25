Korona pandemisinde yeni dönem! Kovid kartı geliyor

Bir mobil uygulama şeklinde olması planlanan kartta, uluslararası yolcuların COVID-19 test ve aşı bilgileri ile bunların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi yer alacak. Ülkelerin sağlık birimlerinin onayının da yer alacağı sistemde, bir yolcunun bir ülkeye girebilmesi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı uygulama üzerinden kontrol edilecek.

Kilit konu güven

IATA, dijital CovId Seyahat Kartı’nın uluslararası hava yolculukları için gerekli olduğunu düşündüklerini bildirdi. IATA Havalimanları ve Dış İlişkiler Bölge Müdürü Vinoop Goel, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Buradaki kilit nokta güven. Yolcuların, yaptıkları testlerin doğru olduğundan ve ülkeye girmelerine izin verileceğinden emin olmaları gerekir” diye konuştu.

Denemeler sürüyor

Goel, dünyada bazı havayollarıyla pilot denemeler yaptıklarını belirterek, dijital kartın dünya genelindeki kullanımına mart ayında başlayabileceklerini belirtti. Söz konusu mobil uygulamanın gelişime açık olduğu ve dünya genelinde devreye sokulacak diğer dijital çözümlerle entegre bir şekilde çalışacağı da bildirildi. Uygulamanın iOS ve Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, uygulamanın denemelerine aralık ayında ilk olarak Singapur Havayolları başladı. Etihad, Emirates, Qatar Airways ve Air New Zealand da denemelere katılan diğer şirketler arasında.

Tek doz aşı yolda

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li şirket Johnson&Johnson’ın COVID-19 aşısının tek dozunun yüzde 66 oranında koruyuculuğu bulunduğunu ve güvenilir olduğunu bildirdi. Hafta içinde ABD’de acil kullanım onayı alması beklenen aşının mutasyonlara karşı ne derece etkili olduğu ise henüz belli değil. 44 bin kişi üzerinde denenen aşının yan etkilerinin Pfizer ve Moderna aşılarıyla benzer olduğu da belirtildi. Tek doz uygulanmasının yanı sıra normal buzdolabında saklanabiliyor olması da yeni aşıyı öne çıkaran unsurlar.

Mutant daha ölümcül

Alman bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19’un daha hızlı bulaşan mutasyonlu türünün (B117) daha ölümcül olduğunu da belirledi. Stuttgart Üniversitesi Matematik İstatistiği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christian Hesse ve ekibinin araştırmasına göre, birçok ülkede görülen mutant ile enfekte olma durumunda 55 yaşındaki erkekler ile 35 yaşındaki kadınlar için ölüm riski iki kat artıyor. ‘B117’ ile enfekte olan 80 yaşındaki erkekler ve 60 yaşındaki kadınlarda ise ölüm riski üç kat daha fazla.