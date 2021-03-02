Almanya'dan gelmesi beklenen 800 bin doz aşının 10 gün içinde gelmesi bekleniyor. Peki, İlk dozunu Çin aşısı ile olan kişiler ikinci dozu Alman aşısı olabilirler mi?

Korona birinci doz aşısını Çin aşısı olan ikinci aşısını Alman aşısı yaptırabilir mi?

Aşılama çalışmalarında ikinci aşılamada yer alan öğretmenlerin aşılaması başladı. Sağlık çalışanları ise ikinci doz aşılarını oluyor. Peki, iikinci doz aşıları hangi aşıdan yapılacak? İkinci dozlar Alman aşısı mı Çin aşısı ile mi yapılacak? Vatandaşların aşı konusuna seçim yapabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca Almanya'dan gelecek olan 800 bin doz aşı ile ilgili açıklama yapmıştı.

En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişimin güvencede olduğunu, bu miktara Biontech, AstraZeneca ve diğer firmalardan gelecek aşıların dahil olmadığını belirten Koca, 105 milyon dozun 52,5 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiğini kaydetti.

Alman Biontech firmasından ilk etapta 800 bin doz alınmasının planlandığını ve Mart sonuna kadar netleşen miktarın 4,5 milyon doz olduğunu söyleyen Koca, bu miktarı 5 milyona tamamlamak için çaba sarfettiklerini ifade etti.

İki aşı aynı anda yapılabilir mi?

Prof. Dr. Recep Tekin, Covid-19 aşısı için A ya da B firması olmasının hiçbir şey değiştirmeyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Recep Tekin “Tek aşı ile birlikte aşılanmamız yüzde 90’ın üzerinde antikor yanıtı oluşturuyor ama hala insanlarda soru işareti oluşuyor. Acaba ikisini birden olsak daha iyi mi olur? Tabi ki ikisi birden yapıldığı zaman belki antikor yanıtımız birinci aşıda düşük ise ikincisinde artabilir. Gerekli mi? Gerekli değil. Çünkü biliyoruz ki şu an aşıya ulaşmak çok zor. Böyle bir ortamda bir aşıyı bulmuşken ikinciyi yapmak gerçekten kaynak israfı oluyor. O yüzden istisnai durumlar dışında diyelim ki siz aşı yaptınız antikor oluşmadı, riskli gruptasınız. O zaman belki ikinci aşı yapılabilir ama ikisini aynı anda yapmanın bir faydası olmayacaktır. Belki antikor yanıtınızı artıracaktır ama siz tek aşıda bunu elde ediyorsanız ikinci bir aşıyı yapmaya gerek yoktur. O yüzden halkımıza şunu söylüyoruz; Rahat olun iki doz halinde vurulan ister Çin olsun ister Alman olsun aşıda antikor yanıtı oluşmuşsa ikinci doz aşıdan sonra bir başka firmadan ikinci aşı yaptırmaya gerek yoktur.”