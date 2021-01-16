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Gündem Korona aşılarına polis koruması
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Korona aşılarına polis koruması

Çin’den gelen aşıların illere dağıtımı sürerken, aşıların nakli sırasında alınan tedbirler dikkat çekiyor. Aşının Türkiye’ye gelmesinin ardından alınan tedbirlerin yanı sıra dağıtımında da polis ekipleri güvenliği sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:33:00 -
Korona aşılarına polis koruması

 Göksel Çağlav  Ankara 

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirler devam ederken, Çin menşeli aşıların Türkiye’ye getirilerek aşılama çalışmalarına da başlandı. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık bir milyona yakın sağlık çalışanı ve riskli grupların aşılama çalışmaları yapılırken, Sağlık Bakanlığı ve uzmanların uyarılarına eskisinden daha fazla uyulmasına dikkat edilmesini gerektiğinin altı çiziliyor.

Polis gözetiminde taşındı

Koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren salgını fırsata çevirmeye çalışan simsarlar, maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya gibi malzemelerin sahtekarlıklarını yapanlar, şimdi de koronavirüs aşısında fırsatçılığın peşine düştüler.  Yurtdışında bazı ilaç firmaları tarafından piyasaya sürülen koronavirüs aşısının internet üzerinden ve karaborsa olarak satıldığı haberleri yayılmaya başladı. Türkiye›nin Çinli aşı firması SinoVac’tan aldığı koronavirüs aşılarının gelmesi ile birlikte büyük güvenlik önlemleri alındı. Aşılar, illere dağıtımından, ilçelere aşının uygulanacağı hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) kadar polis eşliğinde götürüldü. Aşıların, aşı karşıtlarının saldırısına uğramaması, hırsızlık gasp gibi yöntemlerle ele geçirilmemesi için tüm aşılar Türkiye genelinde aşının yapılacağı merkezlere teslim edilene kadar polisler eskortluk yaptı. Hastane ve ASM’lere aşıları taşıyan, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin araçlarına polisler eşlik ederken aşılar teslim edilinceye kadar polisler gözetim görevi üstlendi.


Yeni Akit Gazetesi
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