Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş içinde. Salgının noktalanması için bir yandan aşı tedariki bir yandan da uygulaması sürüyor. Türkiye’de şimdiye kadar 37 milyon doza yakın aşı yapıldı. Peki, korona aşıları kısırlığa sebep olur mu?

Korona aşıları kısırlık yapar mı? Aşılar kısırlığa yol açıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşıların son derece değerli olduğunu belirtti. Kayıpmaz, “Bu aşıların her birinin değişik üretim teknikleri var, değişik tekniklerle üretiliyorlar ama şunu bilmeliyiz ki hem bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hem Amerika'da FDA ve Avrupa'da EMA tarafından acil kullanım onayı alan tüm aşılar, şu anda ciddi güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmiş aşılar. Ondan sonra acil kullanım onayı alabiliyor. Yani bunların tolerabilitesi ve insanlarda yarattığı yan etkiler yakından izleniyor. Onun üzerine acil kullanım onayı veriliyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden sık sık aşılarla ilgili olarak kısırlık yapacağı yönünde paylaşımlar, yorumlar yapılıyor. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, söz konusu iddialar içinse, “Bu aşıların, şu ana kadar yapılmış çalışmalarda gösterilmiş, erkek ya da kadın üreme sağlığı üzerine herhangi olumsuz etkisi bulunmuyor. Ondan dolayı böyle bir endişeye kapılmamakta fayda var” yorumunu yaptı.

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