Pek çok ülke aşı pasaportu konusunu tartışıyor. Aşı olmayan vatandaşların seyahat etmelerine yönelik önlemler gündemdeyken Sağlık Bakanlığı, aşı kartı uygulamasını hayata soktu. Böylelikle vatandaşlar iki doz aşı olduklarında aşı kimliklerini almış olacaklar. Peki, aşı kartı nereden nasıl alınır?

Korona aşı kartı nasıl indirilir? Korona aşı kartı oluştur?

Aşı kartı işlemlerinizi E Nabız ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden indirebilirsiniz. E Nabız sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa sisteme E devlet şifrenizle de bağlanabilirsiniz. Menü kısmından 'Covid-19 Aşı' seçeneğine tıklayın. Açılan ekranın üst kısmında 'Covid 19 aşı kartı' ve 'Covid 19 aşı bilgileri' bölümleri yer alıyor. Covid aşı kartı bölümünü seçin ve istenilen adımları takip ederek aşı kartınızı oluşturabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de aşı kartı oluşturabilirsiniz. Arzu eden kişiler aşı kartlarına pasaport numaralarını da ekleyebilecek.

HES'e girip aşı kartı oluştur kısmına giriş yaparak da işlem yapabilirsiniz.

E NABIZ AŞI KARTI İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ