Körler sağırlar birbirini ağırlar! TGC’nin ödülleri fondaşlara gitti

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Gazetecilik mesleğinin sorunları ile ilgilenmek yerine sol örgüt havasında çalışmalar yürüten TGC, dağıttığı sözde ödüllerle tarafsızlıktan uzak tutumunu sürdürüyor. İdeolojik saplantılarından bir türlü vazgeçmeyen ve milli medyayı görmezden gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yıl 65’inci kez düzenlediği ‘TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni yine yandaş isimlere peşkeş çekti. Çerez gibi dağıtılan ödüllerin ağırlıklı olarak rüşvet karşılığı haber yazan Cumhuriyet, tekzip bültenine dönen Sözcü ve marjinal sol örgütlerin iftira bülteni BirGün gibi CHP’nin arka bahçesi konumundaki gazetelere verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet gazetesine 6, Birgün’e 6 ve Sözcü TV’ye 2 ödül veren, ABD sermayeli FOX TV(Now)’yi boş geçmeyen TGC’nin dağıttığı ödülleri kendi zihin dünyasına yakın gazeteciler arasında paylaştırılması, “Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar” yorumlarını da beraberinde getirdi.

ÖDÜLLER CUMHURİYET VE BİRGÜN’E

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Çamur at izi kalsın” şeklinde bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün ve Sözcü'nün muhabirlerine ödül yağdırdı. İşte TGC, CHP'nin tetikçiliğini yapan, yalan ve algı dolu haberlerle AK Parti hükümetini karalamayı kendine görev edinen medya organlarına ödüller yağdırdı. TGC, rüşvet karşılığı haber yazan ve birinci sayfalarında yayımladıkları tekziplerle tekzip gazetesine dönen Cumhuriyet gazetesi muhabirlerini altı ödüle layık gördü. 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile Murat Ağırel, 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile Miyase İlknur, 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberiyle Figen Atalay, 21 Ağustos 2023 tarihinde GATA'da iplik bile yok” başlıklı haberiyle Merve Kılıç Dokuzoğlu, 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan “Süper baba buruk” başlıklı haberiyle Cumhur Önder Arslan, 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” tasarımı ile de Ece Kurtuluş Dursun’u ödül vermeye değer bulurken marjinal sol örgütlerin yayın organı BirGün gazetesinde ise İsmail Arı, Mustafa Kömüş, Eren Tutel, Deniz Güngör, Buse İlkin Yerli ve “Bir terslik yok mu?” kampanyasına 5 dalda ödül verdi.

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TV ÖDÜLLERİ DE YANDAŞLARA VERİLDİ

TGC, basılı medya ödüllerinin yanı sıra yandaş TV kanallarını da ödüle boğdu. Belli bir güruhun temsilciliğini yapan TGC, Türkiye’de ilk anonsu çektiği günden beri provokatif haberlere imza atan ve geçtiğimiz günlerde adını NOW şeklinde değiştiren Amerikan menşeli Fox TV’de Öznur Aslan Doğan’ı, Sözcü TV’de ise İpek Özbey ve Yaşar Kavas’ı ödüle layık gördü.

GÖZ BOYAMAK İÇİN TRT’YE ÖDÜL

Öte yandan sözde tarafsız gibi görünmeye çalışan TGC yetkilileri TRT’ye de ödül vererek göz boyamaya çalıştı. TGC'nin ödül tiyatrosunda TRT’den ise Özge Akkoyunlu “Sahibini arayan fotoğraf” başlıklı belgeseline ödül verilecek.

Konu Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında ele alındı.