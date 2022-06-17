Korkuya kapılan Yunanlılar söylem değiştirdi! Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Atastasiadis ile Lefkoşa'da görüştü.

Burada bir açıklama yapan Miçotakis, "Diplomatik kurallardan uzaklaşan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız. Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin iletişime hızla geri döneceğimize inanıyorum. İletişim kanallarının en zor zamanlarda bile asla kapanmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi ve uluslararası anlaşmalara uygun davranması için çağrıda bulunmuştu.