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Aktüel Korkutan görüntü! Bir şehirde daha oluştu
Aktüel

Korkutan görüntü! Bir şehirde daha oluştu

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:05:00 -
Korkutan görüntü! Bir şehirde daha oluştu

Konya Ovası'nda son senelerde sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de meydana geldi.

Karaman'ın Çoğlu köyü Uzunkuyu mahallesinde, tarlasında yüzey faylanması oluşan Faik Konuksever, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce yağmurların ardından yarıkların oluştuğunu belirtti.

Yarıkların, yer altı sularının azalmasından dolayı oluştuğunu düşündüğünü ifade eden Konuksever, "Yarıkları gördüğümüzde çok şaşırdım. Eşi görülmemiş bir şey bu. Bu civarda hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Konya'nın Karapınar ilçesinde duyuyorduk böyle şeylerin olduğunu ancak bölgemizde bu ilk defa oldu." dedi.

Yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini aktaran Konuksever, "Tarlamda yarıklar oluştu. Yan tarafta pancar tarlası da var. Orda da yarıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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