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Gündem KORKUT hava savunma sistemi Paris’e sefere çıkıyor
Gündem

KORKUT hava savunma sistemi Paris’e sefere çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-14 05:25:00 -
KORKUT hava savunma sistemi Paris’e sefere çıkıyor

ASELSAN’ın geliştirdiği Korkut hava savunma sistemi 17-21 Haziran 2024’de Paris’te düzenlenecek olan Eurosatory-2024 kara ve havayolu savunma güvenliği fuarına çıkıyor.

Operasyonel bir çok özelliğiyle öne çıkan KORKUT, parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak kullanılmasıyla biliniyor. Otokar’ın ARMA 8×8 zırhlı aracı üzerine entegre edilen KORKUT hava savunma sisteminin yüksek mobilitesi muharebe sahasında öne çıkan kabiliyetlerden biridir.

ASELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen KORKUT hava savunma sistemi hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere SSB tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında geliştirildi. İlk teslimatı Mart 2019’da TSK’ya yapılan hava savunma sistemi şimdiye kadar pek çok fuarda boy gösterdi.

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