  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Aralık'ta başlayacak
Aktüel

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Aralık'ta başlayacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin kurmaca ve belgesel film yarışmalarında, Türk dünyası sinemasının öne çıkan eserleri yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:20:33 -
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Sinema Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 8-12 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak seyirciyle buluşacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin kurmaca ve belgesel film yarışmalarında, Türk dünyası sinemasının öne çıkan eserleri yarışacak.

Festival, İhsan Kabil’in direktörlüğünde, geniş bir coğrafyada bulunan Türk ortak kültürüne dair filmlere ev sahipliği yapacak.

Türk topluluklarının birliğini ve dayanışmasını destansı bir şekilde dillendiren Korkut Ata (Dede Korkut) anısına gerçekleştirilen festivalin programına, Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan bağımsız, özerk veya diğer Türk bölgelerinden seçme 43 film, paneller ve sergiler dahil edilecek.

Festivalin bitiminden sonra her yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirde tekrar edilecek program, bu yıl kültür başkenti seçilen Hive, Özbekistan’da da sinemaseverlerle buluşacak.

İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarını da gözeten festivalde, "Tarihi Panorama", "Güncel İnsan Manzaraları", "Aytmatov Uyarlamaları", "Uzun Metraj Animasyon" gibi özel bölümler yer alacak.

Festival programıyla ilgili tüm detaylar ve film gösterimleri "www.turkdunyasifilmfestivali.org" adresinden takip edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından desteklenen festivalin gala programı ise 12 Aralık’ta yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Dünya

BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmad..
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay