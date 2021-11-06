Korkut Ata Film Festivali başlıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini ve 1000’den fazla sanatçıyı bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, uluslararası bir sinema etkinliğini de bünyesinde barındırıyor. Festival programında yer alan “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” 8 Kasım’da başlıyor. Bu yıl ilk kez İstanbul’da yapılacak olan “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde 13 ülkeden 42 film ile birlikte Türk Cumhuriyetlerinden 100’ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanı Festival kapsamında İstanbul’a geliyor.

8 Kasım’da başlayacak olan festival 12 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak görkemli ödül töreniyle taçlanacak. Festival katılımcı ülkeleri; Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagauz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra Tarihi Panorama, Güncel İnsan Manzaraları, Turkuaz Belgesel Kuşağı, Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları ve Animasyon Filmler festivalin diğer gösterim bölümlerini oluşturuyor. Festivalin film gösterileri 8 - 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Önemli isimler bir araya gelecek

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 11 Kasımda yapılacak “Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi“ ile Türk dünyasından sinema kurumlarını, yönetmenleri, oyuncuları bir araya getirerek ortak yapımlara kapı açacak çok önemli bir buluşmayı da içerisinde barındırıyor. Zirvede Türk Dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu da gündeme gelecek. Ayrıca İstanbul Sinema Müzesinde Kırgızistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Kırgız sinemasının 80. Yılı etkinliği ve Özbekistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Özbek Sinema Günü Festival içerisinde öne çıkan diğer etkinlikler olacak. İstanbul Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşecek Sinemada Cengiz Aytmatov ve Uyarlamaları Paneli’nde de akademisyenler ile sinema sektörü profesyonelleri bir araya gelecek.