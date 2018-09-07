Korkunç sakatlık! Maç sırasında rakibinin boynuna bastı
UEFA Uluslar Ligi’nde Almanya ve Fransa müsabakasında Rüdiger, kramponuyla Pavard’ın boyun bölgesine bastı.07 Eylül 2018 Cuma 10:08
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Fransa'nın karşılaştığı mücadelede korkunç bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın henüz başlarında Pavard ile Rüdiger'in ikili mücadelesi sırasında Pavard yerde kaldı.
KORKUTAN SAKATLIK
Rüdiger de kramponlarıyla Pavard'ın tam boyun bölgesine bastı.
Acı içinde yerde kıvranan Pavard'a hemen mücadele edildi.
KIRMIZI KART ÇIKMADI
Pozisyonda Rüdiger'e kırmızı kart çıkmaması sosyal medyada çok tartışılırken Pavard'ın pozisyondan sonraki hali çok konuşuldu.
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