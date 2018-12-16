Korkunç olay! Süper Lig takımına silahlı baskın
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a yüzü maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.16 Aralık 2018 Pazar 09:47
Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Kulübün hizmet binası hedef alındı
Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi, araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.
Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
3 kurşun isabet etti
Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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