Korece tutkusunun perde arkası açığa çıktı! Sınıfta neler olduğu merak uyandırdı!

İHA muhabirine konuşan Biyoloji öğretmeni Saniye Kurt, maddi açıdan sıkıntılı bir ailede büyüdüğünü anlattı. 6 kardeşinden en büyüğünün kendisi olduğunu ifade eden Kurt, "Bu yüzden hem annemin hem babamın, bir nevi evin yükünü üstlenen kişisi oldum. Kardeşlerim için de durum aynıydı; hep birlikte zorlu süreçlerden geçtik. Bu süreç üniversite dönemime kadar devam etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk yılımda atanmam hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu. O andan itibaren birçok şey değişti ve ailece rahatladık. Zaten babamın da o dönemlerde daimi bir işi oldu" dedi.

"Kore hakkında videolar izlemeye başladım"

Lise yıllarından itibaren Kore tarihine ilgi duymaya başladığını dile getiren Kurt, "Öğretmenimiz Japon sömürgesini öyle içten anlatmıştı ki, içimde derin bir hüzün ve merak uyandı. O zamanlar internet erişimim yoktu; Kore’nin nasıl bir yer olduğunu okul kütüphanesindeki ansiklopedilerden araştırmaya çalışıyordum. Küçücük bir ülke olduğunu öğrendiğimde daha da fazla ilgimi çekmişti. Bu merak lise yıllarında içimde bir yerlerde kaldı. Üniversiteden sonra ilk görev yerim Özalp’tı. Bir köye atandım ve köyde yaşamak zorundaydım. Gidip gelme imkânım olmadığı için vaktimi kitap okuyarak, YouTube videoları izleyerek, film ve dizi izleyerek geçiriyordum. Aslında film kültürüm pek yoktu, diziler sonradan ilgimi çekmeye başladı. O süreçte aklıma yeniden Kore geldi. YouTube’dan Kore hakkında videolar izlemeye başladım ve bu kez dillerine merak saldım. İşte Koreceye ilgim böyle başladı" diye konuştu.

"Kore alfabesini 15 dakikada öğrendim"

Kısa sürede Kore alfabesini öğrenmesinin merakını daha da artırdığını belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında Hintçe ile ilgilenmeye başladım fakat iki dili aynı anda öğrenemeyeceğimi fark edince Hintçe’ye ara verip Koreceye yoğunlaştım. Dört yılın sonunda İstanbul’a tayin istedim ve oraya gittim. İstanbul’da, Başkonsolosluğun açmış olduğu Korece kursuna kaydoldum. Orada Koreceyi tam anlamıyla öğrendiğimi söyleyebilirim. Kurs sonrası sınavına girdim ve başarıyla geçtim. Koreli öğretmenlerle sürekli irtibatta kaldım. Ardından merakla uçağa atlayıp Kore’ye gittim. 2023 yaz tatilinde bir ay Kore’de kaldım. O bir ay bana dil açısından da kültür açısından da çok şey kattı. Döndüğümde ise ‘Devam etmeliyim, başka diller de öğrenmeliyim’ dedim. Hintçe’ye tekrar yöneldim ama Korece kadar ilerleyemedim çünkü tamamen kendi imkânlarımla öğreniyorum. Özellikle Van’a döndükten sonra farklı dilleri öğrenmek zorlaştı; ne yazık ki öğretmen bulamıyorum. Bu yüzden Hintçe’de çok ilerleme kaydedemedim fakat Korece’de C1 seviyesine kadar yükseldiğimi söyleyebilirim."