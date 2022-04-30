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Aktüel Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi
Aktüel

Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi

Isparta'da 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 23:48:00 -
Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren Kore Gazisi Hasan Karademir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yukarıdinek köyü mezarlığına getirildi.

Karademir'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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