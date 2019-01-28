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Köprüler para bastı! Saniyede 57.8 lira...

Türkiye'de 2018 yılında, köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1.8 milyar lira gelir elde edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:48
Köprüler para bastı! Saniyede 57.8 lira...

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57.8 lira gelir geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2.5 milyar, otoyollardan da 3.4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12.4 milyar liraya ulaştı.

Günde ortalama 400 bin araç

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden, geçen yıl saniyede yaklaşık 14.9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57.8 lira oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:48
  1. Otoyollardan geçen yıl saniyede 57.8 lira gelir
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YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay8 dk önce
    Osmangazi köprüsü 2018 ne kadar zararla kapadı. Zararla kapadıgı belli de ne kadar 2017 de 20.000 heçmişti 25000 cebden ödedik . Evet bekliyoruz ... cevabı

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