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Köprüde facia her an yaşanabilir!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde beş köyün ulaşımını sağlayan köprü onarılmazsa facia yaşanabilir.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:17
Köprüde facia her an yaşanabilir!

Bursa’da 5 köyün ulaşımını sağlayan ve çökmeler oluşan köprünün yapılmazsa, faciaya sebep olabileceği belirtildi. 

Yenişehir ilçesinde 1973 yılında yapılan ve şu an büyük çukurların oluştuğu, her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan köprüyü kullanan 5 köyün vatandaşları, "Bu köprü üzerinden birileri araçla geçerken yıkılmadan yenisi yapılsın. Yoksa bu köprü bize mezar olacak" dedi. 

Yenişehir kırsal Söylemiş Mahallesini arazilerine ve komşu mahallelere bağlayan köprünün çökme tehlikesi ile karşı karşıya olması nedeniyle mahalle sakinleri tedirgin günler yaşıyor. 

KAPATILAN KÖPRÜ KULLANILIYOR

Söylemiş Mahalle Muhtarı Rıdvan Coşkun, 1973 yılında yapılan köprünün miadının artık dolduğunu belirterek, "15 ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurumuzu yapmıştık. Bunun üzerine köprüyü gelip gören yetkililer tehlike arz ettiği için köprümüzün giriş ve çıkışlarını kapattılar. Projesi falan hazırlanan köprünün ihalesi bir türlü yapılıp inşaat başlamayınca biz mecburen kapatılan giriş ve çıkışları açıp her türlü tehlikeyi göze alıp yeniden köprüyü kullanmaya başladık. Çünkü bu köprü bizi en verimli olan arazimize bağlayan köprü. Bölgede kullandığımız 10 bin dönüm arazimiz var. Bunun yanı sıra komşu mahallelerimiz Yolören, Çeltikçi, Karasıl, Çardakköy ve Bursa ana yoluna bu köprüden geçip ulaşıyoruz. Köprü ilk kapatıldığı zaman Ayaz Mahallesi'nden dolaşıp arazimize gittik. Ancak bizim için ciddi bir zaman kaybına neden oldu. Bunun yanı sıra ciddi bir ek maddi külfete neden oldu" dedi. 

YÜZEREK ARAZİLERİNE GEÇMEYİ DÜŞÜNDÜLER

Bir ara derenin içinden arazilerine geçmeyi düşündüklerini de belirten Muhtar Coşkun, "Ancak bu daha büyük tehlikeydi. Bu nedenle tek çare ulaşıma kapanan köprüyü her tehlikeye karşı kullanmaya başladık. Her geçen gün köprümüz daha da göçüyor. Ağır taşıtlarla geçmemeye özen gösteriyoruz ancak bu durumu bilmeyen bir ağır vasıta buradan geçmeye kalksa köprü kesin çöker. Bunun için bir an önce bu köprünün yapılmasını istiyoruz. 1 ay sonra sezon bittiğinde tarlalara gitmeyeceğiz. Bu nedenle ihalenin bir an önce yapılıp inşaatın önümüzdeki sezona kadar bitmesini istiyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki sezon inşaat devam ederse mahalle halkımızı ciddi sıkıntılar bekliyor" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:17
  1. Bursa
  2. Yenişehir ilçesi
  3. köprü

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