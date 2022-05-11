Köprü altında ceset bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi köprü altında ölü bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin köprü altında ölü bulunduğu bildirildi.
Tosmur Mahallesi Antalya-Mersin kara yolunda köprünün altında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Polisin incelemesinin ardından ceset Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Cesedin üzerinde kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.