  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Köprü altında ceset bulundu
Aktüel

Köprü altında ceset bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi köprü altında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 22:09:00 -
Köprü altında ceset bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin köprü altında ölü bulunduğu bildirildi.

Tosmur Mahallesi Antalya-Mersin kara yolunda köprünün altında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından ceset Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Cesedin üzerinde kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay