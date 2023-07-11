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Gündem Köpek vahşeti devam ediyor! Bu kez Yargıtay üyesinin eşi ölümden döndü
Gündem

Köpek vahşeti devam ediyor! Bu kez Yargıtay üyesinin eşi ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2023-07-11 17:48:00 - 2023-07-11 17:51:23
Köpek vahşeti devam ediyor! Bu kez Yargıtay üyesinin eşi ölümden döndü

Türkiye'deki başıboş köpek sorunu her geçen gün daha tehlikeli hal almaya başlarken sahipli olduğu öne sürülen köpekler de benzer sorunu oluşturuyor. Son olarak Yargıtay üyesi Hayri Kaynar’ın eşi Aynur Kaynar, bir bekçi köpeğinin saldırısına uğradı.

Ataşehir'de hakim ve savcı lojmanlarında yaşadığı öğrenilen Yargıtay üyesi Hayri Kaynar’ın eşi Aynur Kaynar'a, iddiaya göre bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği saldırdı. Boynundan ve başından yaralandığı öğrenilen Aynur Kaynar hastaneye kaldırılırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde meydana gelen olayda Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, mahalleli köpeğin bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği olduğunu iddia etti.

Yaşanan olay sırasında sesleri duyarak yardıma koşan Mesut ve Üreyil:

''Ben buradan geçiyordum, kadına köpek saldırdığı için arkadaşım benden yardım istedi. Kadının durumu ağırdı. Kan içindeydi. Boğazından darbe almıştı. Kan kaybediyordu. Kaldırıma oturttuk. O sırada ambulans geçiyordu. Boştu ambulans müdahale etti. Kadının hayati tehlikesi var. Tek bir köpek saldırmış. Kadının kafasından tutup parçalamış. Kadın hareketsiz kaldığında saldırmıyordu ama hareket edince saldırıyordu. Köpeğe taş atarak şuradaki binaların içine kapattık. Köpek saldırgandı bize de saldırdı. Ambulans kadını götürdü. Orada inşaat şirketini köpeğiymiş. Okul açık olsa çocukları da parçalayabilirdi'' ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

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