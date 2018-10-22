THY- Euroleague
0553 313 94 23

Köpeği demir sopayla döven caniye 3 bin 600 TL para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesindeki koltuk döşemecisinin beslediği 'Cesi' adlı köpeği demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Ö.'ye (59, 'mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada 3 bin 600 TL para cezası verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:39
Köpeği demir sopayla döven caniye 3 bin 600 TL para cezası

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde koltuk döşemeciliği yapan Adnan Özal'ın oğlu Yasin Özal'a ait 'Cesi' adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İşyeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Başına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.'yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'mala zarar vermek' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması geçen 18 Ekim'de görüldü. Duruşmaya, davalı Efe Ö., davacı Yasin Özal ve tarafların avukatları katıldı. Karar duruşmasında köpeğin sahibi Yasin Özal da dinlendi. Özal ifadesinde, dövülen köpeğinin tedavi gideri olarak 380 TL ödediğini belirtip, daha önce tanımadığı sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Efe Ö. ise suçlamaları ve köpeğin sahibi Özal'ın zararını karşılamayı kabuletmediğini söyledi.

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını veren hakim, Efe Ö.'nün üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Savunmasız halde bulunan köpeğin, kimsenin görmeyeceği şekilde, gece vakti dövülmesini, köpekte meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığını dikkate alarak, 180 gün karşılığı 3 bin 600 TL adli para cezası verdi.

'Adalet yerini buldu'

Karar duruşmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Yasin Özal'ın avukatı Cemil Kaşlı, "Sanık için tüm aşamalarda yargılamaya yardımcı olmaması ve sürekli suçlamaları inkar etmesi nedeniyle hiçbir şekilde indirim ve ertelemeye gidilmemiştir. Bu şekilde adli para cezası almıştır. Köpeğe karşı yapılan bu haksız eylem nedeniyle sanığın ceza almasından dolayı memnunuz. Hukuk ve adalet yerini buldu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:39
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. hayvanlara şiddet
  4. köpeği demir sopayla dövdü
  5. para cezası
  6. canilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İpler iyice gerilecek! Rus askerleri harekete geçti
    1. İpler iyice gerilecek! Rus askerleri..
    2. Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı..
    3. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
    4. Yüksek tansiyon sara nöbetleri..
    5. Çıplak ayakla yürüyün
    6. Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın..
    7. Çorapla asla uyumayın! Neden mi?
    8. Köpeği demir sopayla döven caniye 3..
    9. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    10. 'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu!..
    11. Yer elmasının faydaları saymakla..
    12. Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı..
    13. Muğla'da orman yangını çıktı
    14. Ev yapımı salep nasıl yapılır?
    15. Ek gıdaya geçildiğinde...
    16. Bolu'da bıçakladığı arkadaşını sağlık..
    17. Adnan Oktar operasyonunda kritik isim..
    18. Melisa çayı kabızlığa çare
    19. Trabzonspor'da kritik randevu
    20. Bebeğini denize atan anneye müebbet..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur