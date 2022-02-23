Köpeğe tecavüz etti, istediği şey "Yuh" dedirtti

Bartın’da, tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen ve cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D.’nin yargılandığı davada avukat, sanığın iktidarsız olup olmadığının tespitini talep etti.

Bartın’da, geçen yıl temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen M.D. (66), bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine durumu haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir hafta tutuklu kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi cezası verildi. Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya, görüntüleri çeken komşu Bahriye K. ile oğlu Soner P. tanık olarak katılırken, davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

Köpeğin yanına düştüğünü iddia etti

M.D. daha önceki duruşmadaki ifadesinde, bahçede yattığı sırada yanına gelerek yatan köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu söyledi.

Görüntüyü çeken Soner P. mahkemede verdiği ifadede, “Annemle birlikte tarlaya gidiyorduk, o sırada sanık M.D’yi kendi tarlasında köpekle gördük. Kaydı bitirdikten sonra M.D. bizi gördü. Biz de ne yapıyorsun dediğimizde anneme küfürlü cümleler kullandı. Sonra biz de muhtara ve jandarmaya haber verdik. Kendisiyle bir husumetimiz olmadı.” dedi.

“Bizi fark ettiğinde pantolonunu yukarı çekiyordu”

Bahriye K. ise, “Biz kendi tarlamıza gittik sonra dönüşte, köpeğin seslerini duyduk. Oğlum cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı. Bizi fark ettiğinde pantolonunu yukarıya çekiyordu. Bana küfürlü cümleler kullandı.” diye konuştu.

Hakiminin tanıkların beyanlarını sorması üzerine M.D., “Benim tanıklarla husumetim var. Tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Yalan söylüyorlar.

“Üzerimde pantolon yoktu, lastikli don vardı”

Bunlar benim zamanında bahçemdeki ağaçları kesti. O gün üzerimde pantolon yoktu, lastikli don vardı.” diye cevap verdi.

M.D’nin avukatı, tanık beyanlarını kabul etmediklerini, görüntülerin yüksek çözünürlükteki teknoloji ile yeniden incelenmesi ile sanığın iktidarsız olduğunun tespitini talep etti.

En üst dereceden ceza istendi

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise sanığın iktidarsız olduğunu iddia etmesinin köpeğe yapılan fiilin alenen cinsel saldırı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini, Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını, o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.

Hakim duruşmayı ertelerken, görüntülerin teknik incelemesi ve sanığın iktidarsızlık raporunun alınması talebinin reddederken, M.D’nin adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.