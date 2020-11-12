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Aktüel Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı
Aktüel

Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:19:05 -
Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Burak Efe yönetimindeki 45 ZB 2841 plakalı motosiklet, Çanakkale-İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde yola atlayan köpeğe çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Efe, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde telef olan sokak köpeği ise belediye temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.


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