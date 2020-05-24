  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Konyaspor'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:57:09 -
Konyaspor'dan Ramazan Bayramı mesajı

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Ramazan Bayramına kavuşmanın buruk sevincinin yaşandığı belirtildi.

Salgının bir an önce geçmesi ve bayramların yine eski günlerdeki gibi kutlanması temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşallah yakın gelecekte çok daha güzel ve çok daha sağlıklı günlerde, yine eskiden olduğu üzere büyük bir coşkuyla hayal ettiğimizden çok daha güzel bayramları sevinçle, heyecanla hep birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel şekilde tezahür etmesine, sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın, İslam alemine, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize, Konya'mıza, her şeyden önce sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı