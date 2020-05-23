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Spor

Konyaspor'dan Mehmet Baykan'a kutlama

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:45:21 -
Konyaspor'dan Mehmet Baykan'a kutlama

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan için kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2011 yılından bu yana Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Sayın Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu göreve resmen atanmıştır. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne asaleten atanan hemşehrimiz Sayın Mehmet Baykan'ı tebrik ediyor, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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