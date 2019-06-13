Konyaspor'dan Aatif Chahechouhe bombası

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Konyaspor ilk bombayı patlatmak üzere.

Aatif Chahechouhe adım adım Konyaspor'a

Yeşil-beyazlılar ilk transferini hücum hattına yapmayı planlıyor. Aykut Kocaman’ın daha önce Fenerbahçe’ye transfer ettiği Aatif Chahechouhe’nun alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe’de başlayan ve devre arasında Çaykur Rizespor’a transfer olan Fas asıllı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Aatif’ın da Konyaspor’da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Yeşil-beyazlıların bu transferi kongre sürecinden sonra neticelendirmesi bekleniyor.

32 yaşında ve 1.76 boyunda olan orta sahada forvete dönük bir futbol oynayan Aatif Chahechouhe, Konyaspor’a transfer olması halinde takımın gol yollarına önemli bir katkı sağlayacak. Aatif Chahechouhe kariyeri boyunca Racing Paris, Olympique Noisy-le-Sec, Sedan, Sannois Saint-Gratien, Nancy, Chernomorets, Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giydi. 2012 yılında geldiği Sivasspor’un değişmez oyuncularından olan Aatif Chahechouhe, 2013/14 sezonunda da gol krallığına ulaşmıştı.

Kaynak: Yenimeram