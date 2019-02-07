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Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:"(Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması) Temennimiz tabii ki kazanmak. Bu, her takımın temel içgüdüsüdür"- "Şu anda bu tempoyu, bu puan ortalamasını, bu oyun iştahını ve gücünü tutmak bizim için daha önemli. Eğer ligin ikinci yarısında 30'lu puanları yakalayabilecek bir takım oluşturabilirsek bunun üstüne ilave etmek daha kolay olacaktır"

07 Şubat 2019 Perşembe 17:55
Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Temennimiz tabii ki kazanmak. Bu, her takımın temel içgüdüsüdür." dedi.

Kocaman, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor ile oynadıkları maçta rakibin, o günkü enerjisiyle bir başka takıma karşı rahat bir şekilde galip gelebileceğini söyledi.

O gün takımının da çok iyi oynadığını vurgulayan Kocaman, "Bursaspor maçında futbolcularımızın isteği ve enerjisi çok yüksekti. Başka bir takım olsaydı herhalde sonuç almamızı biraz daha kolaylaştırırdı gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu tip maçları biraz daha lehimize çevirmeyi başardığımız andan itibaren çok daha güzel ve olumlu şeylerden bahsedebiliriz. Tabii alınan 1 puan kötü değildi. Bursaspor karşılaşması bizim için bir test maçıydı ve bize iyi şeyler katmış oldu." diye konuştu.

Aykut Kocaman, takım için en büyük sıkıntıların başında, özellikle yenilen gol, kaybedilen puan ve maçların ardından yaşanan anlık duygusal yıkımların olduğunu ifade etti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu maratonda zaman zaman kayıplar da gol kaçırmalar da olacaktır. Oyuncularımdan beklentim, atabilirlerse veya atma oranlarını artırabilirlerse bizim için çok büyük avantaj olur. Ancak şu anda bu tempoyu, bu puan ortalamasını, bu oyun iştahını ve gücünü tutmak bizim için daha önemli. Eğer ligin ikinci yarısında 30'lu puanları yakalayabilecek bir takım oluşturabilirsek bunun üstüne ilave etmek daha kolay olacaktır. Şu ana kadar Konyaspor'da 8 maç oynadık. Bunun 5'ini deplasmanda oynadık. Tabii bunlar da hatırı sayılır deplasmanlardı. Bunlardan biri de son oynadığımız Bursaspor karşılaşmasıydı ki bu bizim için test maçı gibi oldu. Fikstür bu anlamda biraz daha, en azından kağıt üzerinde lehimize gibi gözüküyor. Ancak hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor."

Bu haftaki rakipleri Evkur Yeni Malatyaspor'un doğru ve planlı oynamaya çalışan bir yapısının olduğunu vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak bütün bunları yaparken de oyundan kolay kolay kopmayan bir takım. Bütün bu ana veriler gösteriyor ki Evkur Yeni Malatyaspor maçı, hem onlar adına hem de bizim adımıza zorlu geçecek gibi. Bu zorlu durumu biraz daha artıran etken de lig sıralamasında, puan cetvelinde yer bulabilme isteğidir. Kazandığında haz ve kaybettiğinde oluşturacağı kaygı endişesi ise maçın zorluk derecesini her iki takım için de biraz daha artıran faktörlerden olacak. Özellikle doğaçlamaların biraz daha az olduğu, her iki takımın da planladıkları ölçüde yapabildikleri bir maç olmasını diliyoruz. Temennimiz tabii ki kazanmak. Bu her takımın temel içgüdüsüdür."


- Antrenman


Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 10 Şubat Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışma ve 8'e 8 topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  1. antrenman
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