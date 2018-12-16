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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Ligin ikinci yarısı daha yukarılara...

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 02:53
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Ligin ikinci yarısı daha yukarılara...

Atiker Konyaspor Teknik DirektörüAykut Kocaman, 3-2 galip olarak ayrıldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Kocaman, ''Kasımpaşa lig ortalamasının üzerinde atak gücüne sahip bir takım. Deplasmanda en fazla şut ve gol atan bir takım. Bu takıma karşı kendi sahamızda, kazanmayı çok istedik. Fiziki olarak eksik sayılabilecek kadro ile bu maçı kazandık. Maçı kazanmamız fiziki açından yeterli olduğumuzu göstermez. Fiziksel seviyemiz yüksek değil. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Özellikle maçın ikinci yarısı kora kor bir mücadeleyle geçti. Oyuncularımı da kutluyorum. Fiziki gücü yüksek bir takıma karşı fedakarca oynadılar. Ligin ikinci yarısı daha yukarılara çıkmak için fiziki gücümüzü artırmamız lazım" dedi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:53
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  2. Konyaspor
  3. Aykut Kocaman
  4. Kasımpaşa
  5. Süper Lig

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