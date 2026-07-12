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Yerel Konyalıları korkutan yangın
Yerel

Konyalıları korkutan yangın

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Konyalıları korkutan yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını neyse ki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde boş arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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