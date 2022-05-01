Konya'da yangın! Arama çalışması başlatıldı
Konya'nın Bozkır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında göçük meydana geldi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında göçük meydana geldiği bildirildi.
İlçe merkezi Dereköy Mahallesi'ndeki Havva Yar Sırım (75) ile oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (35) yaşadığı müstakil evde, ekmek tandırından çıkan alevler, kısa sürede evi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Diğer yandan çatısı çöken evde anne ile oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı.