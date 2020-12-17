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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:33:13 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 1 kilo 312 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Konya plakalı 2 araçla Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Isparta yolu Engili kavşağında durdurulan araçlardaki K.G. (58), P.K. (40), S.K. (20) ve Ş.Y. (56) gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçlardan birinde 1 kilo 312 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan K.G. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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