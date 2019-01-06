0553 313 94 23

Konya'da Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralı...

Konya'da 2 Suriyeli arasında çıkan kavgada, şahıslardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

06 Ocak 2019 Pazar 15:23
Konya'da Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralı...

Konya'da Suriyeli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Elubeyd (24) yaşamını yitirdi, Enes El Mustafa (21) ise yaralandı.

Cuma yaralandı, bugün öldü

​DHA'nın haberine göre olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında Büyükaymanas Mahallesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Elubeyd ile Enes El Mustafa bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran Elubeyd karnından, El Mustafa da belinden yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elubeyd, yapılan tüm müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi.

Adliyeye sevk edildi

Tedavisinin ardından taburcu olan El Mustafa ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Şehade El Mustafa, ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

1 kişi aranıyor

Olaya karıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:23
  1. Konya
  2. Suriyeliler
  3. bıçaklı kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıkamış şehitleri anılıyor
    1. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    2. Karius: Birinci benim!
    3. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    4. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    5. İttifakta büyük kriz! CHP'den başvuru..
    6. Konya'da Suriyeliler birbirine girdi!..
    7. Direğe çarpan otomobilden fırlayan..
    8. Nevrotik korkusu olanlar izlemesin!..
    9. Bakan açıkladı: 4 günde yüzde 50 azaldı
    10. Son dakika, Diriliş Ertuğrul TRT'den..
    11. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    12. CHP-ÖDP mutabakatını o isim bozdu!
    13. Diriliş Ertuğrul'un 131. bölüm..
    14. AK Parti Çivril belediye başkan adayı..
    15. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    16. Hz. İsa’nın doğuş ve vaftiz ediliş günü
    17. Plastik poşet kullanımı yarıya düştü
    18. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    19. Son dakika koduyla duyuruldu! Kral..
    20. AK Parti Denizli Merkezefendi belediye..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor