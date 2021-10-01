  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İranlı isimden dünyayı sarsan açıklama: Savaş başladı

Babasından sonra şimdi de oğlu kontrolden çıktı! Hüseyin Baş'tan Suriye açıklaması

260 kadını taciz eden şüpheliden 'pes' dedirten savunma: Pandemide sıkılmıştım

Uydu görüntüleri gündemi altüst etti! Askeri hareketlilikle gerginlik çıkaran İran’da yeni gelişme

Elleri bağlanıp ağzına havlu sıkıştırılmış halde evde ölü bulunmuştu... Korkunç cinayet çözüldü!

Çin 25 savaş uçağıyla hava sahasına girdi! Gerilim tırmanıyor

TİP milletvekilleri TBMM Yeni Yasama Yılı Açılış toplantısına katılmadı

O kaymakam özür diledi

Tarihi görüşme sonrası Rusya bombayı patlattı

İran'ın tatbikatında olay görüntü! İran askeri Azerbaycan ve Türkiye'ye mesaj gönderdi
Aktüel Konya'da kaza! 8 kişi yaralandı
Aktüel

Konya'da kaza! 8 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 20:45:00 -
Konya'da kaza! 8 kişi yaralandı

Konya-Hüyük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Beyşehir-Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. (50) idaresindeki 33 ABB 103 plakalı hafif ticari araç ile Durmuş A. (33) yönetimindeki 42 AIT 407 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y. (20), Fatih A. (43) ve otomobildeki Ayşe A. (32), Gülsena A. (5), Ervanur A. (9) ile Gülizar Ö. (71) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay