Konya'da kaçak avlanan 95 kişiye 156 bin 264 lira ceza verildi

KONYA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığı önleme faaliyetleri kapsamında, aralık ayında 95 kişiye 156 bin 264 lira ceza uygulandı.



Av koruma ve kontrol faaliyeti ile kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışan Konya İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve dağlık alanda avlananlara göz açtırmıyor.

Ekipler tarafından 1-30 Aralık tarihlerinde kaçak avlandığı tespit edilen 95 kişiye işlem yapıldı.

Bu kişilere, 142 bin 631 lira idari para cezası ile 13 bin 633 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 156 bin 264 lira para cezası verildi.

Ayrıca izinsiz avlananlardan ele geçirilen 13 av tüfeği ile avda kullanılan 2 araca el konuldu.