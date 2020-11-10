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Aktüel Konya'da çamurla aracın plakasını kapatan sürücü ehliyetsiz çıktı
Aktüel

Konya'da çamurla aracın plakasını kapatan sürücü ehliyetsiz çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:37:12 -
Konya'da çamurla aracın plakasını kapatan sürücü ehliyetsiz çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde aracının plakasını çamurla kapatarak seyahat eden sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Plakası çamurla kapatılmış 17 HG 344 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu ilçe merkezinde durduruldu.

Evrak kontrolü yapan trafik ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu ve sürücü A.A'nın ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Karaman'da hız limitini de aştığı öğrenilen otomobil, otoparka çekildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve plakayı gizlemek suçundan toplam 5 bin 450 lira ceza kesildi.

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