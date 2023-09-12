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Kültür - Sanat Konya’da bulundu! Bilim adamları çok heyecanlı
Kültür - Sanat

Konya’da bulundu! Bilim adamları çok heyecanlı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:53:00 -
Konya’da bulundu! Bilim adamları çok heyecanlı

Konya’da bilim adamlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı" denildi. 

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi. Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Konya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi. 

 
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